Власти Москвы пока не планируют вводить единый стандарт школьной формы

Молев: В Москве пока не планируется вводить единый стандарт школьной формы Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Единый стандарт школьной формы для всех средних образовательных учреждений Москвы пока вводить не планируют. Об этом заявил 30 ноября замруководителя столичного департамента образования и науки Антон Молев, чьи слова приводит ТАСС.

У Молева спросили, не хотят ли в Департаменте образования ввести общую школьную форму, чтобы избавиться от одной из причин буллинга среди детей. В ответ на это чиновник отметил, что хоть разная школьная форма и порождает конфликты - разница в доходах семей далеко не главная причина буллинга.

Замруководителя Депобразования Москвы добавил, что рассматривать школьную форму как решение проблемы буллинга не стоит, а директор городского психолого-педагогического центра департамента образования Любовь Олтаржевская поддержала его, напомнив что конфликты между детьми возникают из-за неумения договариваться между собой, а не из-за внешности.

Молев подчеркнул, что школьная форма помогает детям выработать дисциплину, и образовательные учреждения могут вводить её по своему усмотрению, и ужесточать требования к ней тоже после согласования с родительским советом. Поэтому стандартизировать внешний вид учеников по всей Москве пока нет необходимости.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Москве билеты на новогоднюю ёлку мэра раздадут детям мобилизованных, многодетным семьям и отличникам в школах.