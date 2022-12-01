Овчинский: Столичная компания в семь раз увеличила объемы производства детской одежды

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

Московский производитель детской одежды и аксессуаров Mimibaby с января по октябрь 2022 года в семь раз увеличил выпуск продукции по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Об этом сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

«В Москве около 30 промышленных крупных и средних предприятий выпускают товары для детей: игрушки, настольные игры, развивающие наборы, интерактивное оборудование, одежду и обувь. В этой отрасли активно развиваются небольшие и молодые компании, которые успешно заменяют ушедшие с российского рынка зарубежные бренды. Например, столичный производитель детской одежды и аксессуаров ежегодно изготавливает свыше 12 тысяч единиц продукции. С января по октябрь он выпустил 10 тысяч товаров — это в семь раз больше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года», — добавил глава ведомства.

Владислав Овчинский. Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

Компания Mimibaby работает на столичном рынке с 2017 года и выпускает повседневную одежду для детей в возрасте до пяти лет. Предприятие использует только натуральные материалы, которые производятся в России. Продукция компании представлена на интернет-площадках, маркетплейсах «Озон» и Wildberries и в магазинах одной из крупнейших парфюмерно-косметических сетей «Золотое яблоко».

По словам генерального директора компании Дмитрия Курченко, изделия предприятия гипоаллергенны, и изготавливаются из безопасных материалов, при производстве которых не использовались химические и синтетические добавки. Чтобы малыши с первых дней жизни были окружены красивыми вещами, сотрудники предприятия подбирают нежные и лаконичные оттенки, которые подходят как мальчикам, так и девочкам.