Пожилые москвичи передадут участникам СВО вязаные вещи и письма в рамках акции «Поделись теплом»

В Москве стартовала благотворительная акция «Поделись теплом» Фото: Александра КАКАСЬЕВА

В Москве стартовала благотворительная акция «Поделись теплом». Горожане старшего поколения накануне Нового года и Рождества предадут участникам военной спецоперации теплые вещи и письма со словами поддержки, сообщили на сайте столичной мэрии.

Посылки от пожилых москвичей будут собирать до 13 декабря. Присоединиться к акции смогут все желающие: для этого нужно связать свитеры, носки, шапкам или варежки, а затем передать их в отделы проекта «Московское долголетие». После этого посылки доставят в зону СВО.

К благотворительной акции уже присоединились активисты городских клубов московского долголетия, в которых работаю творческие студии. Они передали теплые вещи для бойцов.

Акцию «Поделись теплом» запустили два года назад – в 2020 году. Тогда жители столицы передавали теплую одежду для детей-сирот, живущих в центрах содействия семейному воспитанию. Участники акции связали около трех тысяч новогодних подарков.

Ранее KP.RU сообщал, что новогодняя благотворительная акция «Исполни желание» начнётся в Москве с 1 декабря. Горожане смогут сделать подарки ребятам с инвалидностью, ОВЗ и тяжелыми заболеваниями.