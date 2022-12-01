Центральную аллею около «Сокольников» Большого кольца метро вымостили кирпичом под старину

Источник: stroi.mos.ru

На Большой кольцевой линии (БКЛ) метро сейчас достраивают и реконструируют девять станций - «Марьина роща», «Рижская», «Сокольники», «Текстильщики», «Печатники», «Нагатинский Затон» и «Кленовый бульвар», а также «Каширская» и «Варшавская». Полностью БКЛ планируют открыть для пассажиров в первом квартале 2023 года. При этом продолжается благоустройство около будущих станций. Как сообщил заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарёв, полностью завершилось мощение центральной аллеи около станции «Сокольники» северо-восточного участка БКЛ.

«Красным клинкерным кирпичом выложено 1,14 гектара благоустраиваемой территории, - отметил заммэра. - Таким же материалом облицованы вентиляционные киоски».

По его словам, общественное пространство рядом со станцией БКЛ готово на 95%. А весной 2023 года его украсят лиственные и хвойные деревья, кустарники, а также цветники с декоративными травами. Сюда же вернётся и историческая липовая аллея. Она раньше цвела на площади между Русаковской улицей и центральным входом в парк «Сокольники». Но из-за строительства БКЛ растения вынуждены были срубить. Теперь все восстановят, высадив 95 лип сорта «Паллида».

Как уточнил генеральный директор инжинирингового холдинга «Мосинжпроект» (генпроектировщик и генподрядчик строительства новых линий и станций метро столицы) Юрий Кравцов, около станции почти завершён монтаж уличного освещения. Параллельно строятся универсальные спортплощадки на улице Гастелло и в Поповом проезде.

Напомним, в среду, 30 ноября, мэр Москвы Сергей Собянин провел технический пуск северо-восточного участка БКЛ. Теперь строители готовят к пробному пуску оставшиеся станции кольцевого маршрута.

«До конца года мы проведем технические пуски восточного и южного участков, - сообщил Собянин. - Нам необходимо будет подготовить к запуску девять станций метро, 11 перегонов. Кроме того, необходимо достроить и запустить два крупнейших электродепо для эксплуатации всего комплекса БКЛ».

НА ЗАМЕТКУ

На северо-восточном участке БКЛ разместятся три строящиеся станции - «Сокольники», «Рижская» и «Марьина Роща», соединительная ветка в электродепо «Нижегородское», а также уже построенные станции «Авиамоторная», «Лефортово», «Электрозаводская», временно действующие в составе Некрасовской линии метро.

Длина Большой кольцевой линии - более 70 километров. На ней будет работать 31 станция, 22 из которых уже открыты для пассажиров.