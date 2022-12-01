Москвичей стали чаще обманывать телефонные мошенники с Украины, притворяющиеся сотрудниками ФСБ Фото: Алексей БУЛАТОВ

Телефонные мошенники под видом сотрудников ФСБ звонят москвичам чаще всего с Украины. Как отметили в УФСБ по Москве и Московской области, в последнее время звонки участились. Пресс-службу цитируют «РИА Новости». Также встречаются случаи склонения людей к террористическим действиям.

В большинстве случаев звонки «идут» с Украины, а номера меняют с помощью специальных сервисов на телефоны доверия российских правоохранительных структур.

Звонящие представляются сотрудниками ФСБ России и службы безопасности банков. Аферисты предлагают помочь в поимке преступников. От доверчивых собеседников просят «небольшую» услугу — оформить кредит либо продать имущество и перечислить деньги на «защищенные банковские счета».

Некоторые мошенники идут дальше и склоняют своих жертв к поджогам объектов социальной инфраструктуры, а также автомобилей в местах массового скопления людей, что попадает под статью уголовного кодекса о совершении теракта.

В УФСБ напомнили, что настоящие силовики в любой ситуации не имеют права требовать перевода денег или совершения сделок по продаже имущества.

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