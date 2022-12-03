Синоптик Леус: рекорд атмосферного давления 1954 года может быть побит 3 декабря

В Москве погодой продолжит управлять антициклон Фото: Иван МАКЕЕВ

В Москве суточный рекорд атмосферного давления 1954 года может быть побит уже в эту субботу, 3 декабря. Об этом заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Телеграм-канале.

Синоптик отметил, что к 07:00 на главной метеостанции столицы, расположенной на ВДНХ, стрелки барометров показывали 770,3 мм ртутного столба, что всего лишь на 0,6 мм ниже рекорда 68-летней давности. Леус пояснил, что такое давление на 22-24 единицы выше нормы климата.

«Следим за дальнейшим развитием ситуации», - подчеркнул метеоролог.

Как сообщал KP.RU, в Москве ожидаются два барических рекорда. По словам синоптика Леуса, первый из них придется на 4 декабря, когда атмосферное давление поднимется до 768 мм ртутного столба, а второй – на 5 декабря, когда барометры покажут 767 мм ртутного столба. Погодой будет управлять антициклон.