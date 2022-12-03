«Серийного Казанову» из Узбекистана посадили на 5 лет за обман москвичек на 23 млн рублей

На сайте знакомств Нодиржон Рахманов создал себе альтернативную биографию и взял имя Евгений Фото: из соцсетей

Бутырский суд Москвы отправил на пять лет в колонию общего режима брачного афериста Нодиржона Рахманова. Его признали виновным в обмане трех москвичек на общую сумму более 23 млн рублей, сообщают РИА Новости. Всех своих жертв предприимчивый уроженец Узбекистана, перебравшийся в Подмосковье, нашел через приложение для знакомств Mamba.

- Он входил в доверительные отношения с женщинами, уделял им должное внимание, сообщал о наличии у него намерений на создание личных интимно-романтических и брачно-семейных отношений, - приводит агентство цитату из приговора.

Далее ухажер то занимал деньги на создание бизнеса, то одалживал крупные суммы, чтобы решить несуществующие проблемы со здоровьем. О схемах «серийного Казановы» KP.RU подробно рассказал ранее, пообщавшись с пострадавшими от «романов» с Рахмановым москвичками. Одна из женщин даже пошла на преступление ради него.

Примечательно, что пособницей Рахманова в денежно-амурных делах была его законная супруга Ольга. В обманах мужа она участвовала под видом его сестры. И тоже отправилась на скамью подсудимых как его сообщница. Ей суд назначил более мягкое наказание - четыре года лишения свободы условно.

Кроме того, предприимчивую парочку обязали вернуть деньги обманутым женщинам. Общая сумма ущерба от действий мошенников составила 23 млн 803 тысячи рублей.