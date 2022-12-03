Тела троих отравившихся угарным газом мужчин нашли в гараже в Москве

Тела трех мужчина обнаружили в гараже на 2-м Иртышском проезде Фото: ГСУ СК России по Москве

Тела трех мужчина обнаружили в гараже, расположенном по 2-му Иртышскому проезду в Москве. Предварительно, причиной смерти стало отравление угарным газом, сообщили в Телеграм-канале столичного главка Следственного комитета.

Погибшие – мужчины 1972, 1976 и 1981 годов рождения. В ходе осмотра их тел специалисты не обнаружили признаков насильственной смерти. На месте происшествия работают следователи, идут проверочные мероприятия, направленные на установление всей картины случившегося.

По факту гибели мужчин Преображенским межрайонным следственным отделом организована доследственная проверка.

Ранее KP.RU сообщал, что двое мужчин сгорели заживо при пожаре в хозяйственной постройке в Сергиевом Посаде. ЧП произошло в деревне Воронцово 3 декабря. После локализации возгорания в бытовке сотрудники экстренных служб обнаружили их тела.