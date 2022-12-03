Посвященная Битве под Москвой фотовыставка открылась на Гоголевском бульваре

Битва под Москвой продолжалась с 30 сентября 1941 года по 20 апреля 1942 года. Фото: mos.ru

В столице на Гоголевском бульваре открылась выставка, посвященная 81-й годовщине начала контрнаступления советских войск в битве под Москвой. Она будет работать до 18 декабря, сообщили на сайте mos.ru.

На экспозиции будут представлены архивные снимки. Горожане узнают о тыловой и фронтовой жизни столицы, а также о переломном моменте в Великой Отечественной войне. Выставку организовал Комитет общественных связей и молодежной политики Москвы при содействии столичного Департамента культуры.

Битва под Москвой продолжалась почти семь месяцев – с 30 сентября 1941 года по 20 апреля 1942 года. Ключевым моментом стало контрнаступление, начавшееся 5 декабря 1941 года.

Ранее KP.RU сообщал, что ветеранам из Подмосковья к 81-й годовщине контрнаступления в Битве под Москвой выплатят по 40 тыс. рублей. В регионе проживает 72 человека, награжденные медалью «За оборону Москвы». Им ежегодно оказывают материальную помощь.