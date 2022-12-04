Гостиница для животных с автостоянкой появится в ТиНАО

Гостиницу для животных площадью почти 2 тысячи «квадратов» построят в ТиНАО Фото: Артем КИЛЬКИН

В ТиНАО появится отель для домашних животных. Зоогостиницу возводят в поселении Краснопахорском, вблизи деревни Поляна. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Временное пристанище для домашних питомцев займет территорию площадью 1,8 тыс. квадратных метров. На ней разместят административные помещения, ветеринарные фильтр-боксы и вольеры для животных.

Здание будет двухэтажным. Рядом расположен дрессировочный центр, площадка для выгула собак, открытая автостоянка на 40 машиномест и пункт охраны.

Объект возводят согласно требованиям создания комфортной городской среды.

Гостиница предназначена для временного содержания собак и кошек. Здесь можно будет подготовить питомца к выставке, а также арендовать помещения для проведения мастер-классов, лекций, соревнований и конкурсов.

Ранее KP.RU писал, что в пешей доступности от Клязьминского водохранилища построят мини-гостиницу. Гости смогут разместиться в 8 номерах.