На mos.ru появилась интерактивная карта пунктов по сбору гуманитарной помощи военным и детям в зоне СВО

Пункты будут работать в парках, скверах и на новогодних ярмарках столицы до 8 января. Фото: mos.ru.

На сайте mos.ru опубликована интерактивная карта пунктов сбора гуманитарной помощи «Москва помогает». По ней легко найти ближайшую точку, куда можно принести новогодние подарки для детей, живущих на новых территориях России, или для участников специальной военной операции. Сейчас на площадках столицы работают более 70 пунктов сбора помощи. На карте приводятся все действующие точки и дается актуальная информация по ним: адрес и часы работы. Пункты ежедневно открыты с 10:00 до 19:00.

В качестве новогодних подарков для детей можно передать книжки, настольные игры, игрушки, кондитерские наборы, а также наборы для творчества. Все подарки должны быть новыми, в упаковке с бирками. Для участников СВО пункты принимают носки, варежки, перчатки, термобелье, шапки, шарфы, подарочные мужские наборы, стельки, мужские средства личной гигиены.

Многие пункты по сбору помощи расположены в парках и скверах столицы. Такие точки уже работают в Парке Горького, парках «Сокольники», «Ходынское поле», «Фили», «Красная Пресня» и других. Девятого декабря еще 19 пунктов появятся на ярмарках и праздничных площадках новогоднего фестиваля «Путешествие в Рождество». Дополнительные точки будут открыты на фестивале 23 декабря: в этот день в городе заработают 6 новых пунктов, в том числе у арки главного входа на ВДНХ. Все центры по сбору гуманитарной помощи будут действовать до 8 января.

В пунктах работают волонтеры: они принимают подарки, проверяют целостность упаковки и срок годности. Затем они готовят гуманитарную помощь к отправке в зону СВО. Стать волонтером могут все желающие, в добровольцы записывают москвичей и гостей столицы старше 14 лет. Чтобы присоединиться к участникам акции, необходимо подать заявку на сайте ресурсного центра «Мосволонтер». Перед тем, как заступить на дежурство, добровольцы проходят инструктаж.

Ранее городские власти сообщили, что дети мобилизованных москвичей в этом году получат билеты на елку мэра Москвы. Новогодние представления традиционно пройдут в Гостином дворе с 24 декабря по 6 января. Всего приглашения на праздничные представления от имени Сергея Собянина получили более 42 тысяч детей, отличившихся в учебе, спорте, лауреаты различных олимпиад, конкурсов и премии правительства Москвы, дети из многодетных и малообеспеченных семей, дети с ограниченными возможностями здоровья, ребята, оставшиеся без попечения родителей. Также на представлениях побывают дети из семей мобилизованных.

Большую предновогоднюю программу для семей участников СВО также организовал Центр поддержки семей мобилизованных москвичей. Мам с детьми ждут творческие мастер-классы, сказочные квесты, игры, фотосессии, подарки и угощения. Мероприятия проходят до 16 декабря в здании Центра поддержки семей мобилизованных на улице Сергия Радонежского.