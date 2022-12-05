В Москве разработают рекомендации по решениям доступной среды

Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

В Москве в центре «Благосфера» состоялась ежегодная конференция Москомархитектуры «Комфортный город». На ней обсуждались актуальные проблемы и тенденции в градостроительной сфере. В этом году тема дискуссий и выступлений - «Культура доступности». Участники обсудили актуальные градостроительные возможности и решения по доступной среде, повышающие инклюзию.

Всего в конференции приняло участие более 350 человек. Среди них - специалисты столичных департаментов и служб, девелоперских компаний и НКО, культурных институций, архитекторы, дизайнеры и активные жители. В программе были выступления 35 экспертов из различных отраслей. Они рассказали про государственные и частные инициативы и проекты в сфере доступной среды и инклюзии.

На пленарной сессии главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов объявил о начале разработки рекомендаций по решениям доступной городской среды.

«Безусловно, во многих принятых ранее стандартах есть отсылки к этой теме и кажется, на первый взгляд, что сделано очень много, - отметил главный архитектор. - Но сейчас перед нами стоит задача – собрать все наработки и комментарии, поступившие за последние годы, актуализировать базу и разработать свод адаптивных градостроительных и архитектурных решений на годы вперед. Для этого мы проводим конференцию «Комфортный город», чтобы максимально найти ответы на все наши вопросы и начать диалог со всеми категориями горожан».

Благодаря конференции и проведённому на ней исследованию планируется разработка дополнительных рекомендаций к стандартам и действующим нормативам по решениям доступной среды в Москве. В дальнейшем их используют при строительстве новых зданий и общественных пространств, а также при разработке проектов капремонта разных сооружений. Как уточнил основатель Citymakers Петр Кудрявцев, позитивные изменения в городе становятся возможны при участии активных сообществ.

«Поэтому сейчас на конференции Москомархитектуры Citymakers, как программная дирекция, пригласили экспертов из очень разных сфер, - пояснил Кудрявцев. - Это позволило обсудить тему инклюзии в решениях городской среды с разных ракурсов - со стороны города и профильных департаментов, НКО, архитекторов и дизайнеров, крупного бизнеса».

Напомним, конференция «Комфортный город» проводится Комитетом по архитектуре и градостроительству Москвы по инициативе главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова. Программная дирекция конференции «Комфортный город: культура доступности» — компания Citymakers. Официальный партнер конференции – АО «Мосинжпроект».