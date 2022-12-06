Грабитель подстригся, выспался и украл деньги из кассы барбершопа на северо-западе Москвы

Злоумышленник проник в салон, поправил стрижку, немного отдохнул на диване, а затем украл деньги из кассы Фото: МВД Медиа

В Москве правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в краже из барбершопа на улице Свободы, сообщили на сайте «МВД Медиа».

По данным ведомства, ночью злоумышленник разбил окно парикмахерской и проник в помещение. Мужчина взял машинку для стрижки и немного поправил прическу, а затем ненадолго лег отдохнуть на диване. После этого грабитель вытащил напитки из холодильника, украл все деньги из кассы и убежал. Уже утром один из работников барбершопа вызвал на место полицию. Сумма материального ущерба не уточняется.

Возбуждено уголовное дело о краже. Фигурант находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее KP.RU сообщал, что бухгалтер похитила 1,5 млн рублей из сейфа фирмы в Химках. 35-летнюю сотрудницу задержали. Женщина призналась, что вместо настоящих банкнотов клала в хранилище купюры «Банка приколов».