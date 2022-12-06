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НовостиОбщество6 декабря 2022 10:23

Вильфанд предупредил о снегопаде и росте сугробов в Москве в выходные 10 и 11 декабря

Легкие снегопады, по прогнозу научного руководителя Росгидрометцентра, вернутся в Москву уже в четверг 8 декабря
Ирина РЕБРИКОВА
В выходные морозы отступят, и в столицу вернутся снегопады

В выходные морозы отступят, и в столицу вернутся снегопады

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Интенсивные снегопады, прирастание сугробов и повышение температуры до легкого минуса в выходные 10 и 11 декабря пообещал москвичам научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в разговоре с агентством «Москва». Он отметил, что погода в столице сменится уже в четверг 8 декабря. В этот день ожидается небольшой снег.

- В четверг в Москве ожидается первый декабрьский снежок. А в конце недели, особенно в выходные, прогнозируется интенсивное выпадение снега, — сообщил метеоролог.

С четверга начнет меняться и температура воздуха. Если 8 декабря днем ожидается 3-5 градусов ниже ноля, то 9 декабря столбик термометра опустится уже лишь до 2-3 градусов мороза. В выходные Роман Вильфанд прогнозирует до 5 градусов мороза, но не больше.

Ранее KP.RU сообщил, что осадки 10 и 11 декабря в Москве, по прогнозам синоптиков, могут выпасть не только в виде снега, но и в виде ледяного дождя. Также прогнозируются метели.