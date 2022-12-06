Полиция проверяет трех учеников школы на юго-западе Москвы на факт пропаганды ЛГБТ

Полиция изучает снятое школьниками видео на предмет пропаганды ЛГБТ-отношений Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Полиция Москвы изучает видео, снятое при участии трех учеников одной из школ Северного Бутова, на предмет содержания ЛГБТ-пропаганды, сообщает ТАСС. С просьбой проверить ролик к правоохранителям обратилась заместитель директора этого образовательного учреждения.

- Она сообщила, что трое школьников - два девятиклассника и восьмиклассница - распространяют среди учеников видео, которое, по ее мнению, пропагандирует нетрадиционные сексуальные отношения среди несовершеннолетних, — цитирует агентство свидетельство источника.

Ни административное, ни уголовное производство пока не возбуждено, идет проверка.

Как сообщил KP.RU ранее, 5 декабря президент РФ Владимир Путин подписал закон о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, смены пола и педофилии. Такая пропаганда теперь полностью запрещена в социальных сетях, СМИ, кино и рекламе.