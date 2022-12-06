Заболеваемость гриппом и ОРВИ превысила эпидемический порог в Москве Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Москве продолжается рост заболеваемости гриппом и ОРВИ. Больше всего сейчас заболевают взрослые жители столицы, а реже - дети в возрасте от 0 до 6 лет. Об этом сообщает пресс-служба московского Роспотребнадзора.

Эпидемический порог заболеваемости превышен среди детей от 7 до 14 лет, а также среди взрослого населения. При этом специалисты ведомства отмечают, хоть рост заболеваемости и продолжается - он идёт уже не такими быстрыми темпами, и постепенно сходит на нет.

Специалисты Роспотребнадзора напоминают, что самым действенным средством против ОРВИ и гриппа всё ещё является вакцинация. На данный момент в Москве прививку сделали 6 903 280 человек, что составляет около 54,5% от общего населения города.

Также в ведомстве отметили, что если в школе более 20% детей отсутствуют из-за заболевания гриппом или ОРВИ, то руководство обязано самостоятельно приостановить очное обучение. На данный момент ни одно образовательное учреждение не объявляло о закрытии из-за роста заболеваемости.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Москве ужесточили санитарно-карантинные меры в аэропорту Внуково, из-за участившихся случаев заболевания гриппом и ОРВИ.