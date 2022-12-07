Наталья Сергунина: Заключительная в этом году «Московская музейная неделя» начнется 12 декабря

Одна из экспозиций музея-панорамы Бородинская битва

С 12 по 18 декабря пройдет заключительная в этом году познавательная акция «Московская музейная неделя», сообщила заммэра Наталья Сергунина. В течение семи дней всех желающих приглашают бесплатно ознакомиться с экспозициями городских выставочных площадок, в частности Государственного Дарвиновского музея, Государственного музея А.С. Пушкина и Дома-музея Марины Цветаевой. Каждый музей, присоединившийся к программе, принимает посетителей в определенный день. Электронный билет можно оформить там же или на официальном сайте учреждения.

«С начала года в Московской музейной неделе приняли участие больше 1,2 миллиона человек. На этот раз одна из крупнейших экспозиций посвящена усадебной жизни России столетия назад: посетителей познакомят с предметами искусства того времени — картинами и коллекциями фарфора, которые сохранились в музее-усадьбе “Останкино”. А в Государственном музее Пушкина все желающие могут побывать на выставке живописи», — добавила Наталья Сергунина.

В понедельник, 12 декабря, гостей ждут в музее-панораме «Бородинская битва» на экспозицию, организованную совместно с музеем-усадьбой «Останкино». В выставочных залах представлены полотна, скульптуры и предметы обихода из коллекции Шереметьевского дворца.

14 декабря гостей приглашает музей-заповедник «Царицыно». Там идет выставка, посвященная экспедиции 1822-1829 годах, которую возглавил русский консул в Рио-де-Жанейро Григорий Лангсдорф. Он провел несколько лет в джунглях Амазонки и вернулся с уникальной коллекцией артефактов. Бразильская художница Алини Шавиер Минейру Алварес исследовала находки и создала фото-, видео-, аудиоинсталляции и предметы в смешанной технике (текстиль, скульптура и другие). Именно с ее работами и можно познакомиться.

К акции «Московская музейная неделя» присоединился Дом-музей Марины Цветаевой. Сейчас там проходит выставка, посвященная его истории. Посетителям расскажут, чем именно известно здание по адресу: Борисоглебский переулок дом 6, чем были интересны его жильцы и как жилось в нем известной поэтессе.

В Музее Москвы представлены археологические находки, которые иллюстрируют быт горожан в Петровскую эпоху, а в Государственном музее А.С. Пушкина — картины, посвященные творчеству А.П. Чехова.