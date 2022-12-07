Еще одна команда врачей из Москвы поехала работать в ДНР и ЛНР

Больше остальных в республиках Донбасса восстребована деятельность хирургов Фото: Александр ГЛУЗ

В ДНР и ЛНР отправилась еще одна бригада медиков из Москвы, сообщает сайт мэра и правительства столицы. В нее входят около 20 врачей-хирургов различной специализации, а также анестезиологи-реаниматологи, травматологи-ортопеды, психиатры и психологи и другие специалисты. Они будут помогать коллегам в Донбассе ближайшие две недели.

- Московские врачи оказывают помощь гражданам в больницах Луганска и Донецка как в экстренном, так и в плановом порядке, проводят хирургические операции, участвуют в консилиумах, консультируют коллег, - отмечается в сообщении.

На текущую дату врачи из Москвы провели в Донецкой и Луганской народных республиках больше 4 тысяч операций. Регулярно в выездах в Донбасс участвуют сотрудники 30 столичных медучреждений, в том числе ГКБ имени С.П. Боткина, ГКБ № 15 имени О.М. Филатова, НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского и других.

Ранее KP.RU рассказал о том, что в Донбассе побывал и мэр Москвы Сергей Собянин. Он в том числе встретился и со столичными медиками, которые работают в ДНР и ЛНР.