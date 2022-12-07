Сеть ресторанов «Вкусно - и точка» объявила о запуске доставки через сервисы Delivery и Yandex в Москве

Во «Вкусно - и точка» объявили о запуске доставки еды в Москве и Санкт-Петербурге. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Во «Вкусно - и точка» объявили о запуске доставки еды в Москве и Санкт-Петербурге. Начиная с 7 декабря заказы из ресторанов быстрого питания будут привозить курьеры «Яндекс Еды» и «Delivery Club», говорится в сообщении компании.

Для начала сервис охватит 28 точек сети фастфуда в Москве, но до конца года доставка появится во всех заведениях столицы.

Также «Вкусно - и точка» увеличивает зону «покрытия» в регионах. С сегодняшнего дня сервис доступен для жителей Воронежа, Тулы, Уфы и других крупных населенных пунктов. Всего возможность заказать доставку из ресторана появится в 47 городах страны.

О запуске сервиса в отдельных регионах России сеть «Вкусно - и точка» объявила еще с 29 ноября.

Ранее KP.RU писал о том, что фритюрное масло из «Вкусно - и точка», планируют перерабатывать в биотопливо. Его планируют использовать для системы обогрева электробусов. По примерным подсчетам, в год рестораны смогут поставлять около 3000 тонн отработанного масла.