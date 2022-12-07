В Московской области зафиксировали 159 новых случаев заболевания коронавирусом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Московской области за прошедшие сутки зарегистрировали 159 новых случаев заболевания коронавирусом. Статистикой по Covid-19 в регионе поделился портал стопкоронавирус.рф.

Сообщается о 159 новых случаях заражения, выявленных за минувшие 24 часа. Общее же число заболевших за весь пандемийный период достигло уже 1 124 219.

Госпитализация за сутки потребовалась 21 тяжело больному жителю Московской области. Их направили в стационары.

В регионе в прошедшие 24 часа не зафиксировали ни одной смерти. Последний летальный случай, связанный с коронавирусом, произошел 4 декабря. Это был единственный скончавшийся ковидный пациент за первую неделю зимы.

Выздоровевшими за всю пандемию числятся уже 1 105 945 жителей Московской области. 6 декабря с болезнью справились 234 человека.

Ранее KP.RU писал, что в Подмосковье с начала пандемии провели более 22 миллионов исследований на коронавирус. ПЦР-тесты для жителей региона с симптомами заболевания бесплатны. Результаты пациент получает в СМС.