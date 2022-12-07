Ефимов: Город проведет аукционы для КРТ еще двух участков бывших промзон

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

Склады, автостоянки и автосервисы в основном расположены сейчас в бывших промзонах «Вагоноремонт» и «Алтуфьевское шоссе» на северо-востоке и севере Москвы. Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, город выставил на аукционы права на комплексное развитие этих территорий (КРТ). Заявку на участие в торгах по первой площадке инвесторы могут подать до 26 января, по второй – до 2 февраля 2023 года. Торги состоятся 7 и 14 февраля 2023 года соответственно. На общей площади 10 гектаров могут появиться современные производства, общественно-деловые, социальные и спортивные сооружения. Благодаря этому в столице создадут около шести тысяч новых рабочих мест.

«Вложения в реализацию проектов оцениваются примерно в 30 миллиардов рублей, - отметил заммэра. - Ежегодный бюджетный эффект составит около 1,9 миллиарда рублей».

Участниками торгов могут стать все желающие, отвечающие установленным требованиям. Среди них в том числе и правообладатели имущества, не договорившиеся между собой о развитии площадки.

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Москвы Максим Гаман рассказал о строительстве на двух участках около 260 тысяч квадратных метров недвижимости по проектам КРТ. Например, участок бывшей промзоны «Вагоноремонт» займут 42 тысячи квадратных метров высокотехнологичных производств. Кроме того, здесь появятся около 40 тысяч квадратных метров общественно-деловых сооружений.

«В бывшей промзоне «Алтуфьевское шоссе» могут быть построены объекты социальной и общественной инфраструктуры, - добавил Гаман. - Их общая площадь - примерно 176 тысяч квадратных метров, включая физкультурно-оздоровительный комплекс и нежилые помещения для нужд города».