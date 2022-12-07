Приговор по делу Зиявудина Магомедова обжаловали в Москве, фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Защита обжаловала приговор Мещанского суда Москвы по делу совладельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова, а также бывшего совладельца группы Магомеда Магомедова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Напомним, речь идёт об уголовном деле о хищении 11 млрд рублей и создании организованного преступного сообщества.

24 ноября Мещанский суд Москвы вынес обвинительный приговор по этому делу. Согласно выводам суда, Магомедовы действовали осознанно и похищали средства по предварительному сговору. Зиявудину Магомедову дали 19 лет колонии строгого режима, а его брату, Магомеду Магомедову, 18 лет. В дополнение каждый из братьев получил штрафы по 2,5 млн рублей, а другим четырём фигурантам назначили наказание в виде 7-12 лет колонии и 700 тыс. - 1,5 млн рублей. Магомедовы вину не признают.

Также суд удовлетворил и иски потерпевших, общей суммой в 3,6 млрд рублей, а иск Генпрокуратуры на 5,8 млрд рублей передан на рассмотрение. У Зиявудина Магомедова конфисковали его доли в группе компаний «Сумма», транспортной группе Fesco, самолёт Gulfstream G650, недвижимость в Лондоне и Москве, ряд люксовых автомобилей.

Ранее KP.RU подробно описывал обстоятельства и ход этого уголовного дела, в котором братьям Магомедовым вменяют шесть эпизодов мошенничества. Братья Магомедовы были арестованы ещё четыре года назад, в 2018 году, и с тех пор находятся под стражей. У них арестовали имущества на сумму более 45 млрд рублей. В 2019 году журнал Forbes поставил Зиявудина Магомедова на 185-е место в рейтинге самых богатых россиян с состоянием более 550 млн долларов.