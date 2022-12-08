Овчинский: Компания из Зеленограда выпустила новую линейку RFID-меток

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

Идентификацию движущихся и стационарных крупных объектов позволяет проводить новая линейка корпусированных меток, выпущенная столичным производителем RFID-продукции. Как сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, товары компании ISBC из Зеленограда уже два десятка лет находят применение в нескольких важных для Москвы и других городов России проектах. Благодаря разработкам предприятия RFID-технологии можно использовать практически во всех сферах жизни. Например, для автоматизации и оптимизации работы транспортно-логистических, промышленных, строительных компаний и складских служб.

«Такие метки будут незаменимы на тех проектах, где необходимо считывать большие объекты на дальнем расстоянии, - отметил глава ведомства. - Также метки имеют антивандальный корпус, что делает их устойчивыми к дождю, снегу и любой другой непогоде. Это позволяет устанавливать их на металлические контейнеры, автомобили или пластиковую тару».

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

В современных условиях RFID-технологии обеспечивают автоматизацию учета и оценки износа промышленного оборудования, регистрации транспорта и железнодорожных вагонов, перемещения паллет, мониторинга контейнеров и взвешивания грузовиков. С такими технологиями гарантированы контроль, уменьшение затрат, а также точная работа персонала.

Метки выпускаются в 11 цветах для их персонализации согласно корпоративным цветам заказчиков или требованиям проекта. Новинка поможет считывать движущиеся и стационарные крупные сооружения. Для каждой RFID-метки создан собственный уникальный идентификатор. Его присваивают ещё на производстве. Это обеспечивает надежную защиту устройства от фальшивок. Кроме того, меткам не нужен элемент питания. Оказавшись в зоне действия считывателя, они питаются от электромагнитного излучения и отвечают своим уникальным номером. Среди других преимуществ корпусированных меток ISBC - сверхвысокая дальность при сравнении с аналогами ведущих мировых производителей. Размещённая на металле модель линейки с названием Reflect 42, например, способна считываться с расстояния до 42 метров. Этот показатель увеличивается в морозную погоду, что недоступно зарубежным аналогам. Поэтому отечественные метки работают без сбоев даже на Крайнем Севере. Протокол климатических испытаний этих устройств подтверждает стабильную работу при высоких отрицательных температурах. Еще одним достоинством меток является длительный срок их службы - более десяти лет.