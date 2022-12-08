Овчинский: Московское предприятие запускает производство мебели для детских медучреждений

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы.

Столичная компания «Медицинофф» – один из ведущих производителей медицинской, лабораторной и корпусной мебели ¬– разработала серию для детских медицинских учреждений. Об этом сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Владислав Овчинский.

«На предприятии ежегодно выпускается свыше 50 тысяч единиц продукции для медицинских учреждений, которая поставляется во все регионы страны. В этом году производитель расширил ассортимент и создал для детских поликлиник и больниц специальную мебель с рисунками, нанесенными с использованием технологии ультрафиолетовой печати», – пояснил Владислав Овчинский. - Специалисты компании в течение нескольких лет разрабатывали продукцию для юных пациентов, чтобы она была красивой и безопасной. Сейчас детская серия находится на финальном этапе получения регистрационного удостоверения. Планируется, что в ближайшее время после получения всех соответствующих документов продукцию запустят в производство и будут поставлять в детские учреждения по всей стране».

Глава ведомства добавил, что несколько лет назад компания взяла вектор на импортозамещение, расширила производство и разместила завод в столице. Кроме того, предприятие реализует экологические инициативы. Сейчас здесь сокращают отходы и запускают в производство новые линейки из обрезного материала.

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский. Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы.

«Мы сертифицируем всю продукцию в соответствии с государственными стандартами, ведь безопасность и качество – одни из важнейших наших ценностей. За годы работы наша компания реализовала более двух тысяч проектов и стала одним из лидирующих представителей рынка медицинской мебели. Мы растем с каждым годом и не планируем останавливаться. Наша миссия – быть компанией с высоким уровнем социальной ответственности, внедрять инновации в производственную деятельность, заботиться о комфорте и безопасности пациентов и врачей», – рассказал генеральный директор «Медицинофф»» Александр Белоглазов.

Компания активно оптимизирует процессы производства, а также работает над выпуском инновационной многофункциональной медицинской мебели.