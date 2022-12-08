Владимир Ефимов: Производство одежды в Москве выросло почти в 4 раза

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

Москва увеличила производство одежды: с января по октябрь 2022 года предприятия города сшили в 3,7 раза больше изделий, чем за аналогичный период прошлого года. Столичные производители продолжают замещать на рынке ушедшие западные бренды, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Производство одежды остается в лидерах по темпам роста среди других отраслей промышленности. Предприятия продолжают замещение ушедших зарубежных компаний, расширяют присутствие в розничных точках и осваивают рынки регионов России и стран СНГ. По итогам десяти месяцев этого года они выпустили в 3,7 раза больше изделий по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В свою очередь, объем отгруженной продукции увеличился на 60,7 процента – до 41,8 миллиарда рублей», – отметил Владимир Ефимов.

Сегодня в столице работают более 200 компаний, выпускающих одежду, обувь и нетканые материалы. Московские предприятия одевают широкий круг потребителей – от детей до пенсионеров. Столичные производители выпускают деловые костюмы, школьную форму, трикотажные, вязаные и кожаные изделия, пуховики и пальто, спецодежду, одежду для туризма, альпинизма и активного отдыха и многое другое. По словам главы Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского, за последнее время особенно выросло производство трикотажа и спецодежды.

«За десять месяцев в Москве произвели на 39 процентов больше трикотажных и вязаных изделий и на 25 процентов – спецодежды по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Помимо этого, в городе активно развивается производство одежды для детей, появляются новые бренды. Так, одно из московских предприятий с января по октябрь 2022 года в семь раз увеличило выпуск продукции», – рассказал Владислав Овчинский.

Ранее мэр Сергей Собянин сообщил, что целый ряд промышленных отраслей в столице продемонстрировал рост объемов производства, в том числе и обрабатывающие предприятия. Размещение производства в Москве позволяет инвесторам выходить на крупные рынки сбыта, использовать развитую промышленную инфраструктуру, а также получать системную поддержку от городских властей. Сегодня столичные производители могут воспользоваться более чем 20 мерами помощи. Кроме того, для московского бизнеса разработан мощный пакет антикризисных мер. Например, инвесторы, открывающие инновационные и социально значимые производства, могут получить в аренду земельные участки под строительство без торгов. Сейчас на северо-востоке Москвы планируется создать предприятие по выпуску форменной и гражданской одежды. Инвестиции в его строительство составят 870 млн рублей.