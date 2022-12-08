Массовая авария с участием 5 автомобилей на Ленинградском проспекте в Москве перекрыла движение

На Ленинградском проспекте произошла массовая авария

На Ленинградском шоссе в районе дома 8к2 и станции метро «Войковская» в Москве на полосах движения по направлению в область столкнулись пять автомобилей. О массовой аварии, произошедшей утром 8 декабря, сообщает столичный Дептранс.

- Движение в сторону области осуществляется по 1 из 4 полос. Пожалуйста, выбирайте пути объезда, - предупреждают московских автомобилистов в сообщении.

О пострадавших в массовой аварии пока не сообщается. На месте случившегося работают полицейские и представители других оперативных служб Москвы.

Кроме того, утром 8 декабря массовая авария произошла и на 52-м километре Московской кольцевой автодороги. Как сообщал KP.RU, перед пересечением со Сколковским шоссе столкнулись семь машин. Авария также вызвала серьезный затор: автомобили участников происшествия заняли четыре полосы из пяти. На текущий момент движение восстановили.