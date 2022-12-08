Переселение по программе реновации началось почти для 98 тысяч москвичей

Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарёв сообщил свежую статистику по программе реновации в столице. С момента ее старта построено 224 дома, из них 205 переданы под заселение.

«В районах реновации началось переселение 97,8 тысяч жителей из 577 старых домов, - отметил заммэра. - Из них более 83 тысячи москвичей уже отметили новоселье».

По его словам, сейчас строятся 165 домов жилой площадью 2,7 миллиона квадратных метров. При этом проектируются 224 здания. Их жилая площадь - 4,5 миллиона «квадратов».

Напомним, ранее мэр Москвы Сергей Собянин одобрил включение в программу реновации шести дополнительных стартовых площадок. Они находятся в пяти округах города и пяти районах - Басманном, Восточном Измайлово, Нижегородском, Даниловском и поселении Первомайское Новой Москвы. Благодаря этому будут расселены 27 старых домов с 1919 квартирами. Комфортное жилье получат еще 4,9 тысячи горожан по таким адресам: 16-я Парковая улица, вл. 29, корп. 1 и 2; Рязанский проспект, вл. 17; 2-й Павелецкий проезд, вл. 4, корп. 2 и 3; 3-й Павелецкий проезд, вл. Б и В; Центральная улица, около д. 3.

«Теперь для строительства домов для участников реновации уже подобраны 565 стартовых площадок, - уточнил Бочкарев. - В целом это 9 миллионов квадратных метров».

ЦИФРЫ

В Москве в программе реновации участвуют 5 175 домов – около 350 тысяч квартир общей площадью 16,4 миллиона квадратных метров. В них проживает порядка 1 миллиона человек.