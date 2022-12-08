МегаФон модернизировал сеть в городе Дмитров

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Компания «МегаФон» завершила модернизацию мобильной инфраструктуры в городе Дмитров Московской области. В результате скорость мобильного интернета для жителей города увеличилась на 54% и в полтора раза превышает возможности других операторов. Проект, который включал в себя модернизацию действующих базовых станций и строительство новых, начался в сентябре этого года и завершился за три месяца.

По данным оператора, за последний год потребление мобильного интернет-трафика в Дмитрове выросло на 40%. Чтобы подготовить сеть к дальнейшим нагрузкам, технические специалисты МегаФона установили на базовых станциях новое оборудование, которое позволило увеличить ёмкость сети.

При планировании развития сети компания проанализировала потребление мобильного трафика в каждой локации и на основе аналитики больших данных спрогнозировала дальнейший рост нагрузки. Основываясь на этих расчётах, специалисты компании определили места, в которых строительство и модернизация инфраструктуры позволят улучшить качество связи для максимального числа абонентов.

После завершения модернизации медианная скорость загрузки в городе составила 50,3 Мбит/с. Такие данные по итогам третьего квартала приводит международная аналитическая компания Ookla на основе замеров, которые абоненты крупнейших операторов делают в приложении Speedtest.