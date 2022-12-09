Овчинский: Московская техническая школа и «Станкин» разработали курс по аддитивным технологиям

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы.

Специальный обучающий курс открывает Московская техническая школа (МТШ) совместно с МГТУ «Станкин». Его слушателями могут стать инженеры предприятий города, приступающие к работе в области аддитивного производства. Их научат пользоваться современным промышленным 3D-оборудованием и составлять специальные программы для управления аддитивными установками. Кроме того, им расскажут об особенностях подготовки трехмерных моделей к печати. Как сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, при разработке каждой программы МТШ по направлению «Аддитивные технологии» стараются охватить самые актуальные потребности московских компаний в сфере высоких технологий.

«Слушатели курса, разработанного совместно с экспертами МГТУ «Станкин», смогут узнать не только о современных технологиях аддитивного производства, но и поработать на промышленном 3D-оборудовании, - отметил глава ведомства. - Также им предстоит освоить разработку программы управления для печати изделий с помощью лазерной установки».

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы.

Практики у слушателей будет много. Площадкой для занятий станут инновационные лаборатории с новейшим технологическим оборудованием. Сюда входят, например, установки для селективного лазерного и электронно-лучевого плавления, 3D-принтеры для печати объемных изделий из термопластичных и композиционных материалов.

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы.

Курс рассчитан на 60 часов. Из них теоретические и практические занятия займут 40 часов. Остальное время слушатели будут изучать дополнительные материалы, делать задания и общаться с педагогами на личных консультациях. Благодаря обучению инженеров-технологов подготовят для работы в высокотехнологичных отраслях столицы, особенно в авиа- и ракетостроении. Поскольку одним из основных направлений учебы станет аддитивное производство изделий из легких сплавов на основе титана и алюминия.

После аттестации студентам МТШ вручат удостоверения о повышении квалификации. Для участия в проекте столичная компания может заполнить заявку на сайте moscowtechschool.ruили на Инвестиционном портале Москвы.

Напомним, всего в «Московской технической школе» разрабатываются восемь образовательных курсов. Среди них - «Технологии связи», «Аддитивные технологии», «Искусственный интеллект в промышленности», «Микроэлектроника и фотоника», «Робототехника и сенсорика», «Цифровые двойники», «Новые производственные технологии» и «Беспилотный транспорт».