Синоптик Шувалов предупредил о сильных снегопадах и гололеде на выходных в Москве Фото: Михаил ФРОЛОВ

Выходные 10 и 11 декабря обещают быть непростыми по погодным условиям. Москву накроют мощные снегопады, на дорогах образуется гололед. Об этом сообщил руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов.

При этом температура воздуха будет держаться около ноля градусов.

- В выходные Москву накроют сильные снегопады, осадки ожидаются до трети от месячной нормы, - делится синоптик с NEWS.ru.

С самого утра будет идти дождь вперемешку с мокрым снегом. За счет небольшого понижения температуры, дорожные условия будут крайне сложными. Водителям стоит быть предельно осторожными.

- То есть мы резко перешли от январской погоды в слякотный декабрь, — заключил синоптик.

Несмотря на осадки, погода будет теплой, так что не стоит отказываться от долгих прогулок на природе.

Ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков поделился, что 31 декабря будет по-настоящему ясным днем. в столичном регионе будет идти небольшой снег. Последняя ночь года будет самой холодной, в Москве и Подмосковье ожидается до минус 21 градуса. В тот же день ожидается и самая низкая дневная температура – минус 17 градусов. А 1 января станет чуть теплее, сообщает РИАМО.