В Москве почти в 1,5 раза уменьшилось число выявляемых самозахватов земли

Госинспекция по недвижимости планомерно выявляет в городе нарушения земельных правил Фото: Алексей БУЛАТОВ

Начальник Госинспекции, входящей в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Иван Бобров рассказал об уменьшении случаев незаконного использования земельных участков в городе. Нередко представители бизнеса занимаются коммерцией на городской земле без оплаты аренды за нее и без оформления необходимых документов. Госинспекция считает своей основной задачей профилактику подобных нарушений для снижения их количества. При этом прекращается самовольное использование земли и освобождается городская территория.

«За 10 месяцев 2022 года Госинспекция по недвижимости выявила более 1,1 тысячи фактов самозахвата земель, - сообщил Бобров. - Благодаря профилактической работе в этом году количество таких нарушений снизилось почти в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда было выявлено 1,7 тысячи случаев незаконного использования земельных участков».

Глава ведомства поделился подробной статистикой за этот год. Например, четверть обнаруженных самозахватов земли касалась использования ее под торговлю. Еще 16 процентов – под офисы. Кроме того, нарушения были зафиксированы при размещении складов, гаражей и автостоянок.

Больше всего самозахватов оказалось в Западном округе – 19 процентов. На северо-востоке столицы - 14 процентов, еще по 11 процентов – в Юго-Восточном и Центральном округах города.

Такого результата удаётся достичь также благодаря автоматизированным алгоритмам, распознающим в том числе самозахват земли. При этом алгоритмы проверяют наличие необходимой документации, сравнивают разрешенное и фактическое использование земельных участков и другие параметры из различных информационных систем.