Два символа Нового 2023 года нашли на задних сиденьях одного из автобусов Москвы - кота и кролика

Кота и кролика нашли на задних сиденьях одного из автобусов Москвы, фото: Мострансавто

В одном из столичных автобусов Мострансавто, на задних сиденьях, пассажиры обнаружили забытую кем-то переноску, в которой сидели сразу два символа 2023 год - кот и кролик. Люди сообщили о находке водителю автобуса Денису Рузину, о чём пишет пресс-служба компании.

Кота и кролика нашли в автобусе № 451 «Пушкино – Москва (а/с ВДНХ)» (МАП № 10 г. Королев), 8 декабря. Сейчас оба символа 2023 года находятся на передержке у одного из сотрудников Мострансавто, уже имевшего опыт в уходе за такими животными. Сообщается, что оба четвероногих хорошо себя чувствуют.

В компании отметили, что сейчас ищут хозяев сумки-переноски, в которой были кот и кролик. Если вы, или ваш друг/родственник, забыли животных в автобусе, и сможете описать сумку и её содержимое, то свяжитесь с Мострансавто по номеру +7 (800) 700-31-13, через чат-бот в Telegram, или личный кабинет на официальном сайте.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Московском метрополитене кто-то из пассажиров забыл двух белоснежных голубей.