Пять районных судов Москвы эвакуировали из-за угрозы взрыва

Сообщение о заложенных взрывных устройства поступаю в московские учреждения с ноября 2019 года Фото: Артем КИЛЬКИН

Басманный, Головинский, Тверской, Мещанский, Перовский районные суды столицы эвакуировали из-за анонимного сообщения о «минировании». Посетителей и сотрудников вывели из учреждений в целях безопасности, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда.

«В настоящий момент суды уже возвращаются к штатной работы», — уточнил собеседник агентства.

Уточняется, что в пятницу в Мещанском суде ожидается оглашение приговора бывшему муниципальному депутата Илье Яшину (признан Минюстом РФ иностранным агентом). Политик обвиняется в распространении фейков о ВС РФ.

Напомним, сообщение о заложенных взрывных устройства поступаю в московские учреждения с ноября 2019 года. Анонимные письма о «минировании» оправляют в торговые центры, школы и вузы, суды и пр. Ни в одном из случаев угрозы не подтвердились.

Ранее KP.RU сообщал, что 6 декабря около 3 тыс. человек эвакуировали из ТОЦ «Водный» в Москве после сообщений о «минировании».