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НовостиПроисшествия10 декабря 2022 5:42

Старинная усадьба Лопухиных конца XVII века горит в Малом Знаменском переулке в Москве

Площадь возгорания — около 10 кв. метров
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
На месте ЧП работают экстренные службы

На месте ЧП работают экстренные службы

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Москве пожар произошел в двухэтажной усадьбе Лопухиных конца XVII век, расположенной на Малом Знаменском переулке д. 3/5, стр. 4 около Пушкинского музея. Площадь возгорания составила около 10 квадратных метров, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Москве.

Сообщение о пожаре поступила в экстренную службу в субботу, 10 декабря, в 06:43. На место происшествия отправили пожарные расчеты. Горят перекрытия между вторым этажом постройки и чердаком. Информации о пострадавших не поступала. Обстоятельства и причины случившегося выясняются. На месте продолжат работать пожарные.

Ранее KP.RU сообщал, что крупный пожар произошел 9 декабря в строительном гипермаркете OBI, расположенном в ТЦ «Мега Химки». Погиб один человек. Огонь локализовали на площади 7000 квадратных метров, здание практически полностью разрушено. Предварительно, причиной пожара стали сварочные работы. Возбуждено уголовное дело.