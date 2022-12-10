Ветеранские организации Москвы, ДНР и ЛНР договорились о сотрудничестве

Руководители ветеранских организаций Москвы и Донбасса подписали соглашение о сотрудничестве Фото: Евгения ГУСЕВА

Руководители ветеранских организаций Москвы, Донецкой и Луганской народных республик подписали соглашения о сотрудничестве. Церемония прошла в Кремлевском дворце. Мероприятие было посвящено 35-летию Московского городского совета ветеранов, Дню Героев Отечества и 81-й годовщине битвы под Москвой, сообщили на сайте столичной мэрии.

В рамках нового соглашения организуют слаженную работу между организациями столицы и Донбасса. Главные направления их деятельности – социальная поддержка ветеранов войны, труда и военной службы, а также других категорий граждан пенсионного возраста.

Кроме того, предусматривается работа по патриотическому воспитаю молодого поколения, увековечиванию памятями участников ВОВ, поиску и приведению в порядок захоронений защитников Отечества.

Уточняется, что в советы ветеранов ДНР и ЛНР насчитывают более 550 тысяч человек.

Ранее KP.RU сообщал, что более 280 детей из Донбасса вылечили московские врачи в 2022 год. Около 90 ребят поступили в столичные медучреждения с минно-взрывными ранениями.