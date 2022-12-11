Ефимов: Резиденты площадки «Печатники» ОЭЗ «Технополис Москва» создали почти четыре тысячи рабочих мест

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

На площадке «Печатники», вошедшей в 2017 году в состав особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва», сегодня работает 48 предприятий-резидентов. Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, эти компании постоянно подбирают дополнительных сотрудников.

«За время своей деятельности они создали в городе почти четыре тысячи новых рабочих мест, - отметил заммэра. - Только за три квартала 2022 года такие компании наняли 553 человека».

По его словам, всего на площадке «Печатники» находится более 100 высокотехнологичных производств. Все они создали в целом более шести тысяч рабочих мест. Большинство из них в сфере микроэлектроники и робототехники, энергосберегающей техники, производства инструментов и высокотехнологичных материалов, а также фармацевтики.

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский уточнил, что в этом году резиденты ОЭЗ, производящие свою продукцию на площадке «Печатники», выпустили товаров более чем на 17,8 миллиарда рублей.

«За все время они предоставили клиентам товары и услуги на сумму, превышающую 49 миллиардов рублей», – добавил глава ведомства.

Напомним, резиденты ОЭЗ пользуются существенными налоговыми льготами. Сюда входят, к примеру, освобождение от уплаты имущественного, транспортного и земельного налогов, таможенных пошлин, а также сниженная до двух процентов ставка налога на прибыль. Кроме того, им полагаются льготы по аренде земли, оформленной под строительство предприятия. При этом после завершения проекта инвестор может выкупить участок за один процент от кадастровой стоимости.

Как пояснил генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев, за девять месяцев этого года инвестиции работающих на площадке «Печатники» резидентов в развитие своих производств составили 2,5 миллиарда рублей.

«Всего же за пять лет существования этой площадки инновационные компании инвестировали в запуск предприятий почти 20 миллиардов рублей», - сказал глава ОЭЗ.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поручил провести ремонт бывшего корпуса завода «Рено». Его сделают новой производственной площадкой ОЭЗ «Технополис Москва» в Печатниках. На первоочередные работы город выделил 260 миллионов рублей.