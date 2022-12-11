Грузовик врезался в автомобиль прикрытия на 107-м километре МКАД

Грузовик врезался в автомобиль прикрытия ЖКХ на 107-м километре МКАД Фото: Департамент транспорта Москвы

На внутренней стороне МКАД, на 107-м километре, грузовой автомобиль врезался в машину прикрытия ЖКХ, которую обычно устанавливают для проведения каких-либо дорожных работ. Она нужна для оповещения водителей и перекрытия проезжей части. О ДТП сообщили в пресс-службе Департамента транспорта Москвы.

Экстренные службы города уже находятся на месте происшествия, ведётся установление всех обстоятельств случившегося, уточняется информация о пострадавших. В ведомстве также подчеркнули, что две полосы МКАД из пяти на этом участке перекрыты и просят водителей учитывать это при планировании маршрута.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Москве сразу три автомобиля столкнулись на внешней стороне 16-го километра МКАД. Из-за инцидента тогда значительно осложнилось движение, и даже собралась пробка. О пострадавших не сообщалось.