Овчинский: в ОЭЗ Москвы увеличат выпуск инженерных деталей для импортозамещения в промышленности

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы.

Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» –компания «Аддитивный инжиниринг» – расширил парк оборудования, чтобы нарастить выпуск деталей для промышленных предприятий, в том числе в рамках импортозамещения. Об этом сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Владислав Овчинский.

«Отвечая на потребность импортозамещения в индустриальном секторе, резидент столичной особой экономической зоны расширил свою производственную линию за счет нового оборудования для 3D-печати — фотополимерных принтеров. На их закупку было потрачено около 27 миллионов рублей, – пояснил Владислав Овчинский. - Так компания сможет обеспечить растущий спрос предприятий из различных отраслей на инженерные детали, например в корпусных изделиях для электротехники, некоторые из которых отсутствуют на российском рынке. Прежде всего это касается сфер металлообработки, машино- и авиастроения».

Аддитивные технологии обеспечивают быстроту и экономичность производства. Например, время изготовления одного импеллера – винта, установленного внутри трубы, – сокращается с четырех месяцев до трех дней, а стоимость его производства снижается в 20 раз.

Кроме того, трехмерная печать позволяет в короткий срок создать качественные отечественные аналоги зарубежных инженерных деталей. На 3D-оборудовании можно изготавливать даже крупные изделия. Они разделяются на несколько частей, а позднее собираются в единое целое.

Помимо обеспечения потребностей промышленного сектора, компания планирует нарастить выпуск заготовок для элайнеров – зубных кап для исправления прикуса. Сначала выполняется трехмерная съемка челюсти и создается несколько ее моделей на каждом этапе исправления, включая финальный. Затем печатается весь комплект, на основе которого изготавливаются элайнеры. Для создания одной партии заготовок из 200 моделей потребуется всего 12 часов.

«Компания обладает широким набором инструментов для выполнения задач во всех отраслях промышленности. Парк оборудования предприятия насчитывает 18 современных 3D-принтеров. В развитие своего производства на площадке “Печатники” компания вложила уже свыше 100 миллионов рублей», – уточнил генеральный директор ОЭЗ «Технополис «Москва» Геннадий Дегтев.