В Москве создан межотраслевой кластер электромобилестроения

Фото: пресс-служба Департамента предпринимательства и инновационного развития г. Москвы

В столице создана единая платформа для разработки проектов в сфере электромобилестроения. Новое межотраслевое объединение будет работать на базе Московского инновационного кластера (МИК). В его состав уже входит около 40 научно-исследовательских и производственных организаций, включая завод «Москвич», Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ) и «Технополис Москва». Причем, к ним могут присоединиться как компании, так и индивидуальные предприниматели.

«Среди участников московского кластера электромобилестроения — представители транспортной отрасли, ИТ-компании, разработчики электроники, поставщики различного оборудования и материалов. Они займутся созданием компонентов и технологий для серийного производства и обслуживания легковых машин, грузовиков, электробусов, — отметила заммэра Наталья Сергунина. — Заодно усилия инженеров и предпринимателей будут направлены на развитие сопутствующей инфраструктуры, а город окажет им всю необходимую поддержку».

Москва может стать одним из центров электромобилестроения в России. Новый кластер будет играть значимую роль в достижении этой цели. В активе участников объединения есть уже три проекта. Первый посвящен созданию грузового электрофургона на базе шасси УАЗ. Второй и третий связаны с разработкой отечественных аккумуляторов для электротранспорта.

«Город активно содействуют созданию и развитию технологий в данной области. По решению Сергея Собянина, Москва проведет электронный конкурс на заключение офсетного контракта на поставку аккумуляторных батарей для электротранспорта, — сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. — В рамках договора инвестор в течение трех лет построит завод, где будет выпускать такую продукцию для городского электротранспорта и электромобилей “Москвич”. В проект будет вложено не менее трех миллиардов рублей».

Ранее в рамках МИК открылся кластер 3D-печати и промышленного дизайна. Его участники занимаются развитием и внедрением комплексных решений в этой сфере. В частности, один из их проектов связан с разработкой гранульного принтера для создания крупногабаритных изделий.

Всего на базе Московского инновационного кластера создано 15 подобных межотраслевых объединений, куда входят более 900 организаций. Они работают над проектами в самых разных областях: от робототехники и медицины до микроэлектроники и беспилотного транспорта.