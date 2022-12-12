Почти 300 единиц спецтехники дежурит на улицах Москвы из-за сверхинтенсивных осадков

Специалисты ГУП «Мосводосток» обеспечивают оперативный пропуск осадков и талых вод в ливневую сеть Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Москве наблюдаются сверхинтенсивные атмосферные осадки. На столичных улицах дежурят 300 бригад и 290 единиц спецтехники ГУП «Мосводосток». Специалисты устраняют временные скопления воды, сообщили в Телеграм-канале Городского хозяйства.

По прогнозам синоптиков, к утру 12 декабря в городе может выпасть более 40% от месячной нормы осадков. Кроме того, из-за плюсовой температуры начнет активно таять снег. Всего за сутки прирост сугробов в некоторых районах Москвы достиг 16 сантиметров.

Ранее KP.RU сообщал, что ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец предупредил о тропическом дожде в столичном регионе в понедельник. Выпадет от 23 до 33 миллиметров осадков, что на 40-60% больше нормы декабря. При этом снежный покров уменьшится втрое. В воскресенье в регионе местами также шел ледяной дождь и мокрый снег.

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