Метеоролог Шувалов предупредил, что аномальное тепло в декабре сменится резким морозом Фото: Михаил ФРОЛОВ

Понедельник, 12 декабря, обещает стать самым теплым днем месяца в Москве. Об этом сказал руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов.

По прогнозам синоптиков, столбики термометров в этот день поднимутся до +1…+3 градусов. Но вместе с теплом придут проливные дожди, переходящие в мокрый снег.

Дорожки будут покрыты льдом, а там, где еще вчера лежал снег, теперь лужи.

- 12 декабря станет самым теплым днем декабря, но возможен мокрый снег. При этом температура будет действительно комфортной, от 1 до 3 градусов тепла, — сказал Шувалов NEWS.ru.

Надолго тепло не задержится, уже во вторник, 13 декабря, в центральную Россию снова придет похолодание.

- Ожидается мороз до -3…-5 градусов, - отмечает синоптик.

А это значит, что все лужи моментально начнут превращаться в гололед, на дорогах будет особенно сложная ситуация.

- Нас ждет постепенное понижение температуры, и снегопад в ночь на среду будет достаточно интенсивный. Нападает 10—12 см снега. До конца недели температура немного будет понижаться, к субботе ночью до -10 °С, днём -5 °С и время от времени будет идти снег, - сказал метеоролог RT.

Накануне в Москве из-за дождя и мокрого снега было объявлено штормовое предупреждение. В столичных аэропортах отменено и задержано более 50 рейсов.