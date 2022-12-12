Синоптик Леус: Дожди в Москве побили суточный рекорд 1960 года по количеству осадков

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сегодня в Москве обновлен суточный рекорд по количеству осадков. За минувшую ночь их выпало 17 миллиметров, что составляет треть от месячной нормы декабря. Об этом рассказал синоптик Михаил Леус в своем Telegram-канале.

Прежний рекорд был установлен 12 ноября 1960 года и составлял 12,5 миллиметра. Учитывая, что осадки сегодня еще будут, есть вероятность побить и абсолютный декабрьский рекорд. Исторический максимум осадков в Москве был зафиксирован 14 декабря 1981 года и составлял 23,2 миллиметра.

Больше всего осадков в Подмосковье отметили метеостанции Долгопрудного, Электростали и Электроуглей. В осадкомеры там попало по 22 миллиметра осадков. Это более 40% декабрьской нормы.

На слайде количество выпавших осадков в мм за ночь 12 декабря (данные на 9 часов утра).

Ранее KP.RU писал, что в Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности. Предупреждение связано с сильными осадками в виде дождя и снега, а также гололедицей на дорогах.