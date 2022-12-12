Охранник ТЦ «Стройпарк» рассказал, что пожар в магазине начался с «холодной» зоны Фото: Кадр видео

Не успели разобраться в причинах пожара, уничтожившего магазин OBI в «Мега Химки», как новое возгорание. 12 декабря пламя охватило ТЦ «Стройпарк» в подмосковной Балашихе.

Один из охранников рассказал, как начался пожар. Он стал единственным пострадавшим в происшествии, 59-летнего мужчину госпитализировали на скорой помощи.

Угрозы здоровью сейчас нет, а вот его психологическое состояние оставляет желать лучшего. Сергей мучается вопросом: все ли он сделал для того, чтобы предотвратить пожар.

— Огонь начался в “холодной” зоне. Там находятся сухие смеси, кирпич, гипсокартон. В здании была только охрана, нас 5 человек. Схватили огнетушители, а оператор начал звонить 112, пока мы пытались локализовать пламя, - рассказывает мужчина сайту mk.ru.

Примерно полчаса они пытались бороться с огнем, а потом здание затянуло дымом.

-Я надышался дымом, стало плохо. Пришлось выходить. Остальные тоже. Поставили ожог дыхательных путей, - рассказывает мужчина.

Остальные его коллеги от госпитализации отказались. В этом происшествии все остались живы. В случае с «Мега Химки» погиб один человек, охранник получил удар металлической балкой по голове.