Городские службы Москвы начали работать в усиленном режиме из-за ледяных дождей

фото: Городское хозяйство Москвы

Все городские службы Москвы привели в режим усиленной работы. Им пришлось задействовать более 80 тысяч человек и 11 тысяч единиц спецтехники, сообщается в Telegram-канале городского хозяйства Москвы.

В некоторых районах Москвы за прошедшие сутки 11 декабря выпало больше половины месячной нормы осадков.

По причине того, что из-за положительных температур снег активно тает, сложная ситуация сохраняется и на сегодняшний день. Было принято решение перевести столичные службы в усиленный режим работы. В местах, где после дождей скопилось большое количество воды, дежурит водооткачивающая техника.

Бригады «Мосводостока» и других предприятий очищают водоприемные колодцы от наледи, чтобы талая вода могла стекать туда беспрепятственно. Места проведения работ огородили и призвали граждан быть осторожными. Не стоит заходить за ограждения.

Ранее KP.RU писал, что после тропических дождей в Москве ожидается резкое падение температур. По словам синоптика москвичей ждет опасный каток на улицах.