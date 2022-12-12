Городские службы Москвы начали работать в усиленном режиме из-за ледяных дождей

фото: Городское хозяйство Москвы
Все городские службы Москвы привели в режим усиленной работы. Им пришлось задействовать более 80 тысяч человек и 11 тысяч единиц спецтехники, сообщается в Telegram-канале городского хозяйства Москвы.
В некоторых районах Москвы за прошедшие сутки 11 декабря выпало больше половины месячной нормы осадков.
По причине того, что из-за положительных температур снег активно тает, сложная ситуация сохраняется и на сегодняшний день. Было принято решение перевести столичные службы в усиленный режим работы. В местах, где после дождей скопилось большое количество воды, дежурит водооткачивающая техника.
Бригады «Мосводостока» и других предприятий очищают водоприемные колодцы от наледи, чтобы талая вода могла стекать туда беспрепятственно. Места проведения работ огородили и призвали граждан быть осторожными. Не стоит заходить за ограждения.
Ранее KP.RU писал, что после тропических дождей в Москве ожидается резкое падение температур. По словам синоптика москвичей ждет опасный каток на улицах.