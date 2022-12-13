Овчинский: К Новому году кондитерские фабрики Москвы выпустили около 6 миллионов подарочных наборов со сладостями

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

До Нового года осталось меньше трех недель. К празднику сладости подготовили более 100 кондитерских предприятий столицы. Московские конфеты, шоколад, печенье, вафли, торты, хлебобулочные изделия поставляют не только жителям города и Подмосковья, но и других регионов страны. Как сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, ежегодно кондитеры собирают десятки миллионов сладких новогодних наборов.

«В частности, в этом году столичные фабрики «Объединенных кондитеров» выпустили около 6 миллионов наборов, - отметил глава ведомства. - Это на 20 процентов больше по сравнению с показателями 2021-го года».

По его словам, московские предприятия холдинга, среди которых «Красный Октябрь», «Рот Фронт» и «Бабаевский», в статусе промышленного комплекса пользуются существенными налоговыми льготами. Благодаря этому они постоянно расширяют свое производство и создают новинки для сладкоежек. К примеру, в этом году фабрики разработали 65 вариантов сладких наборов весом от 200 граммов до 1,5 килограмма. Выбор огромный! Некоторыми подарками дети даже смогут играть. Достаточно взять упаковку от набора «Волшебный замок» и превратить ее в домик для кукол. А коробка подарка «Красная стрела» станет настоящим вагоном поезда. Есть также наборы с интерактивными раскрасками или адвент-календарями.

Взрослых тоже порадуют. В этом году и для них стало больше полезных сладких наборов. Среди них - подарки с упаковкой, которую можно использовать как шкатулку для хранения мелочей, интерьерное или новогоднее украшение.

Управляющий директор холдинга «Объединенные кондитеры» Алексей Орлов рассказал, что для красочного оформления подарков пригласили талантливых художников со всей России.

«Особенно выделяется серия «Любимые с детства», - уточнил представитель холдинга. - Дизайн упаковки таких подарков выполнен в ретро-стиле и напоминает поздравительные открытки 50-х годов ХХ века. Мы наполнили подарки проверенными временем кондитерскими изделиями – это «Мишка косолапый», «Красная шапочка», «Бабаевская Белочка» и другие».

Кроме того, новогодняя коллекция пополнилась и подарками с символом года по китайскому календарю – кроликами и зайцами. Все сладкие наборы к празднику уже можно купить в магазинах по всей стране.