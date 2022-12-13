Синоптик Тишковец сообщил об увеличении снежного покрова в Москве на восемь сантиметров 13 декабря Фото: Михаил ФРОЛОВ

Синоптик Евгений Тишковец рассказал о погоде в Москве 13 декабря 2022 года. По итогам дня он прогнозирует увеличение снежного покрова на восемь сантиметров. Об этом ведущий специалист центра погоды "Фобос" сообщил в своем телеграм-канале.

После небольшой оттепели в столице, к 15 часам этого дня прогнозируются осадки. Сначала ожидается мокрый снег с дождем, затем они сменятся на обильные снегопады.

Атмосферное давление днем немного упадет, а к вечеру снова возрастет.

Также синоптик призвал быть осторожными пешеходов и водителей ввиду ухудшения видимости из-за осадков

Ранее KP.RU писал, что желтый уровень опасности в Москве гидрометцентр продлил до 14 декабря. На дорогах столицы будет сохраняться гололедица. Температура воздуха днем 13 декабря будет около нуля градусов.