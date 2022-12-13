Ефимов: Московские машиностроительные предприятия увеличили выпуск продукции более чем на треть

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил о росте производства товаров на столичных предприятиях машиностроительной отрасли. Всего сегодня работает в столице около двухсот таких компаний.

«За десять месяцев 2022 года они выпустили на 35,9 процента больше изделий по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, - отметил заммэра. - За это время они поставили заказчикам товаров на 127 миллиардов рублей – это на 14 процентов превышает показатель сопоставимого периода 2021 года».

По его словам, отмеченный рост можно объяснить в том числе поддержкой города. Например, четыре предприятия этой сферы в статусе промышленного комплекса пользуются дополнительными налоговыми преференциями. направлять сэкономленные средства на дальнейшее развитие

Ранее Сергей Собянин сообщил в интервью телеканалу «ТВ Центр» о динамике роста объемов производства, которая зафиксирована сегодня в ряде отраслей промышленности столицы. Среди них есть и обрабатывающие предприятия. Напомним, в машиностроительной отрасли Москвы сейчас выпускают лифтовое, промышленное оборудование, конвейеры и станки, насосные установки, системы вентиляции.

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский рассказал, что в этом году отгрузка в городе станков и оборудования для обработки металлов и прочих твердых материалов увеличилась в 3,5 раза.

«С каждым годом продукция столичных предприятий становится все более конкурентоспособной, а уровень используемых в производстве отечественных компонентов постепенно растет, - уточнил глава ведомства. - Также мы наблюдаем, что в отрасли постоянно появляются новые компании, предлагающие рынку современные высокотехнологичные установки».

Для примера: в столице в этом году запустили производство компактных фрезерных станков для обработки металла. Отечественные материалы и компоненты в них составляют более 70 процентов. А сам станок получается на 30-50 процентов дешевле импортных аналогов со схожими техническими характеристиками. Предприятие может выпускать несколько сотен установок в год.

Город постоянно помогает московской промышленности. В программы ее поддержки входят более 20 инструментов. Компании могут также воспользоваться некоторыми антикризисными механизмами. Центр поддержки промышленности обеспечивает для предприятий города решение разных вопросов - от разъяснения по мерам помощи и получения льготных кредитов до поиска альтернативных поставщиков и взаимодействия с органами власти. Обращения принимаются по телефону +7 (495) 630-00-00, понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00, или через электронную почту industrysupport@mos.ru.