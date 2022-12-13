Автобусы №567 изменили маршрут из-за дорожных работ на Старообрядческой улице Москвы

Маршрут автобусов №567 временно изменен из-за дорожных работ на улице Старообрядческой Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Маршрут автобусов №567 временно изменен из-за дорожных работ на улице Старообрядческой в Москве. Новый маршрут минут четыре остановки, сообщает в своем Telegram-канале Дептранс столицы.

На данный момент автобусы минуют остановочные пункты: «улица Старообрядческая», «Подъемный переулок», «улица Смирновская» и «улица Смирновская дом 25».

Также Департамент сообщил об изменениях и других маршрутов в связи с работами на дорогах столицы. Граждан просят внимательно слушать объявления водителя, а также планировать поездки на общественном транспорте с учетом изменений.

Ранее KP.RU писал, что движение на Болотной набережной частично ограничат на три месяца из-за ремонта инженерных сетей. Одна из полос будет круглосуточно закрыта. Данное ограничение будет действовать до 11 марта 2023 года.