Голосование за новое название FacePay на русском языке стартовало в Москве Фото: Иван МАКЕЕВ

13 декабря началось голосование за новое имя системы бесконтактной оплаты проезда в Москве. На портале «Активный гражданин» жителям предложили выбрать новое название на русском языке для системы FacePay, сообщает в своей соцсети Дептранс столицы.

Ранее Дептранс собрал более тысячи вариантов, которые предложили жители. До финального голосования дошли варианты: "Оплати улыбкой", "Система биометрической оплаты", "Лицо Москвы", "Оплата взглядом" и "Облик".

Также предлагается доверить выбор названия специалистам.

Жителю, предложившему победный вариант названия обещают очень солидный приз. Ему будет предоставлен бесплатный проезд на 3 года по биометрии. Такой приз анонсировал заместитель Мэра Москвы Максим Ликсутов.

Москва стала первым городом, где ввели подобный способ оплаты в таком масштабе.

Ранее KP.RU писал, что москвичам предложили выбрать удобные пункты приема новогодних елок. После Нового года можно будет сдать свое дерево в один и пунктов для дальнейшей переработки.