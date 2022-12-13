Эскалатор на станции «Киевская» Кольцевой линии закроют на ремонт до 21 февраля 2023 года

Своевременный ремонт эскалаторов необходим для комфортных и безопасных поездок. Фото: Александр ГЛУЗ

В Московском метрополитене на станции «Киевская» Кольцевой линии во вторник, 13 декабря, на ремонт закрыли эскалатор. Подъемник не будет работать более двух месяцев — до 21 февраля 2023 года, сообщили в телеграм-канале столичного Департамента транспорта.

Пассажиров предупреждают, что из-за работ в часы пик возможны изменения режима работы вестибюля и пересадок на станции Арбатско-Покровской и Филевской линий подземки.

В Дептрансе добавили, что своевременный ремонт эскалаторов необходим для комфортных и безопасных поездок. Требования к содержанию инфраструктуры столичного метро являются одними из самых строгих в мире.

Ранее KP.RU сообщал, что на Болотной набережной в Москве с 15 декабря ограничат движение почти на три месяца. Работы по реконструкции инженерных сетей продлятся до марта 2023 года. Водителям рекомендуют стоить маршруты с учетом перекрытия.